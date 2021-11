Flertall av amerikanere støtter Bidens krisepakke

utenriks

Representantenes hus ventes å stemme over krisepakken fredag klokka 14 norsk tid.

Pakken utgjør 2.100 sider med tekst og omfatter blant mye annet penger til gratis barnehage, subsidier for barnepass og helsetjenester for eldre og eldreomsorg, samt tiltak for ren energi og elektriske biler delvis finansiert av økt skatt for rike og selskaper.

Bidens opprinnelige forslag var på 3.500 milliarder dollar, men en så stor pakke falt i dårlig smak selv hos noen partifeller. Krisepakkens størrelse ble senere nedskalert til 1.750 milliarder dollar.

Avstemningen skulle opprinnelig skje torsdag kveld, men ble utsatt etter at debatten i Huset trakk ut i flere timer torsdag og natt til fredag lokal tid.

