Dommer i New York benåder to menn for drapet på Malcolm X

Benådningen ble varslet allerede onsdag.

– Disse mennene fikk ikke den rettferdigheten de fortjente. Det vi kan gjøre, er å erkjenne de feilene som ble begått, uttalte statsadvokaten på Manhattan, Cyrus Vance, til New York Times.

Den nå 83 år gamle Muhammad A. Aziz ble løslatt fra fengsel i 1985. Khalil Islam ble løslatt i 1987 og døde i 2009. Begge har hele tiden bedyret sin uskyld i saken.

En tredje mann, Mujahid Abdul Halim (nå 80), tilsto drapet og sa under rettssaken mot de to andre at de var uskyldige. Halim ble løslatt i 2010.

Dokumentar tok opp saken

En 22 måneder lang etterforskning utført av statsadvokatens kontor og advokatene som representerer de to mennene, har avdekket at både FBI og New York-politiet holdt tilbake bevismateriale som mest sannsynlig ville ha ført til at Aziz og Islam hadde blitt frikjent i rettssaken i 1966.

Det var Netflix-dokumentaren «Who Killed Malcolm X?» som utløste statsadvokatens nye gransking i fjor.

Nation of Islam

Både Aziz, Islam og Halim var medlemmer av den radikale organisasjonen Nation of Islam. Malcolm X hadde selv vært blant lederne fram til han brøt med organisasjonen i 1964 – ett år før han ble drept.

Malcolm X var muslimsk prest og menneskerettighetsaktivist. Han var en sterk stemme for svartes rettigheter, og promoterte islamsk tro blant afroamerikanere.

I 50-årene var Malcolm en skarp kritiker av Martin Luther King. Han var uenig i Kings syn på svart frigjøring gjennom ikkevold og integrering med hvite.

Konvertering

Men i 60-årene begynte Malcolm å miste troen på Nation of Islam. Etter en pilegrimsreise til Mekka forlot han organisasjonen, konverterte til sunniislam og etablerte Pan-African Organization of Afro-American Unity, en organisasjon som kjempet for afroamerikaneres rettigheter og samarbeid med folk av afrikansk herkomst i andre land.

Han ytret også et ønske om å samarbeide med borgerrettighetsbevegelsen, som han tidligere hadde vært så uenig med.

Etter sin død har Malcolm X vært en tidvis kontroversiell figur. Mange har anklaget ham for å promotere rasisme og vold, men han blir også hedret for sitt arbeid for å fremme svartes rettigheter i USA.

