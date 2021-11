New Zealand endrer koronastrategi

utenriks

I forrige måned sa hun at de nåværende tiltakene skulle heves for alle som er fullvaksinert etter at 90 prosent av befolkningen i hver helseregion har fått sin andre vaksinedose.

Men landet som helhet skal i stedet omfattes av en ny strategi i begynnelsen av desember, uavhengig av antall vaksinerte. Den vil være basert på en trafikklysmodell.

Elimineringsstrategien landet har basert seg på så langt, har fungert bra, men pandemien har utviklet seg, påpeker hun.

– Eliminering hadde aldri til hensikt å være en strategi for alltid. Med tiden har vi sett dens begrensninger, sier hun.

– Nesten ingen land har sluppet unna deltavarianten, og New Zealand er ingen unntak. Men der vi kan være et unntak er ved hvor godt vi kan minimere viruset og beskytte folk fra det, sier hun.

Ardern kunngjorde også onsdag at nedstengingen i landets største by Auckland, skal oppheves 15. desember, i tide til jul og sommerferie.

