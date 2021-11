Bannon har erklært seg ikke skyldig

utenriks

Bannon var i et rettsmøte i en føderal domstol mandag etter at han tidligere på dagen hadde meldt seg selv til politiet.

Ifølge rettsdokumenter som ble offentliggjort onsdag, nekter han straffskyld etter tiltalen, skriver Reuters.

Bannon er tiltalt i en føderal storjury for å ha vist forakt for Kongressen etter gjentatte ganger å ha nektet å vitne i komiteen som gransker kongresstormingen 6. januar. Han er også tiltalt for å ha nektet å levere dokumenter som svar på komiteens stevning.

Bannon ble løslatt mot meldeplikt etter mandagens rettsmøte.

(©NTB)