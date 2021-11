Pfizer inngår global lisensavtale for koronamedisin

utenriks

Selskapet har undertegnet en avtale med Medicines Patent Pool (MPP) om å gi underlisenser for produksjon av Paxlovid-pillen til generiske legemiddelprodusenter, uten at Pfizer krever penger i retur.

Dermed kan 95 lav- og mellominntektsland som til sammen utgjør 53 prosent av verdens befolkning få tilgang til pillen.

Foreløpige data fra testingen av Paxlovid-pillen viser at den reduserer faren for død eller sykehusinnleggelse fra covid-19 med 89 prosent blant voksne i risikogruppa for å utvikle alvorlig sykdom.

Også legemiddelselskapet Merck & Co har gjort en lignende avtale for legemidler til behandling av covid-19.

– Dette er et viktig skritt i retning av bedre tilgang til legemidler mot covid-19. Pandemien er på ingen måte over, og vi må fortsette arbeidet, blant annet ved å se på slike lisensieringsavtaler og andre virkemidler. Fordelingen av både medisiner og vaksiner mot covid-19 er langt fra der den bør være og nettopp derfor er hver slik avtale viktig, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp).

(©NTB)