Andersson må gi beskjed om hun har nok støtte til å danne ny regjering

Andersson har varslet en pressekonferanse klokka 10.30, like etter at hun har møtt Riksdagens leder, Andreas Norlén, for å informere ham om regjeringssonderingene.

Andersson trenger støtte fra både Centerpartiet og Vänsterpartiet for at Socialdemokraterna og Miljöpartiet skal kunne danne en ny regjering etter at Stefan Löfven gikk av som statsminister. De to partiene står langt fra hverandre politisk

Siden Andersson fikk regjeringsoppdraget torsdag, har hun hatt samtaler med både Centerpartiets leder Annie Lööf og Vänsterpartiets leder Nooshi Dadgostar.

Ifølge Sveriges Radio nyhetsprogram Ekot kommer Andersson til å gi Norlén beskjed om at hun ennå ikke har lyktes.

Kilder i Vänsterpartiet oppga mandag at mye tyder på at Socialdemokraterna og Vänsterpartiet ikke rekker å dra i havn en avtale.

Hvis det er tilfellet, kan Andersson enten be Norlén om mer tid, eller hun kan gi opp slik at Norlén kan gi regjeringsoppdraget til en annen partileder.

