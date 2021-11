Planer om protestmarsj på Cuba tross forbud

utenriks

Demonstrantene krever løslatelse av politiske fanger som har sittet fengslet siden protestene i juli.

Mens Cubas sosialistiske myndigheter avviser at det finnes politiske fanger i landet, sier menneskerettsgruppen Cubalex at over 650 fortsatt er fengslet.

I alt 1.270 personer ble pågrepet under protestene i sommer. Cuba anser opposisjonen for illegitim og finansiert av amerikanerne.

Søndag ba USAs utenriksminister Antony Blinken Cuba om å fjerne forbudet mot protestmarsjen.

Cuba fastholder imidlertid forbudet, og kaller protestene for en «imperialistisk strategi med mål om å ødelegge revolusjonen».

Omringet bolig

Søndag ble hjemmet til en av arrangørene, Yunior Garcia Aguilera, omringet av sikkerhetsstyrker.

Han hadde planlagt å kle seg i hvitt og spasere gjennom byen med en hvit rose som et tegn på at demonstrantene er ikke-voldelige.

Mens sosiale medier er fulle av meldinger om de planlagte protestmarsjene, ser det ut til at cubanske myndigheter forsøker å minske omtalen i vanlige medier.

Hindrer pressedekning

Lørdag fjernet Cuba akkrediteringen til seks journalister som jobber for det statlige spanske nyhetsbyrået EFE, hvorav to fikk tilbake akkrediteringen like etter.

Cuba har ikke gitt noen begrunnelse for avgjørelsen, men det knyttes blant annet til at EFE for få dager siden publiserte et intervju med Garcia.

– Vi synes ikke det er akseptabelt å fjerne akkrediteringer uten grunn, sier Spanias utenriksminister José Manuel Albares.

Han har innkalt Cubas chargé d'affaires til et møte om saken, men diplomaten har gitt beskjed om at han ikke kan komme grunnet covid-19.

Cuba har for tiden ingen ambassadør i Madrid.

(©NTB)