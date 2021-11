Hviterussland jobber med å returnere migranter til hjemlandene

utenriks

Beskjeden mandag morgen kommer samtidig som EU forbereder nye sanksjoner mot Hviterussland og etter at EU i flere dager har jobbet for å hindre at mennesker fra en rekke land i Midtøsten får gå om bord i fly til Hviterusslands hovedstad Minsk.

Torsdag hentet Irak hjem flere av sine borgere på et chartret fly. Alle hadde registrert seg for frivillig retur.

Tusenvis av migranter og flyktninger befinner seg nå i grenseområdet mellom Polen og Hviterussland i håp om å komme seg videre til EU for å søke asyl.

Polen har stengt grensen som nå voktes av tusenvis av soldater.