Amerikansk journalist løslatt i Myanmar

– Fenster er løslatt og snart på vei hjem, opplyser USAs tidligere FN-ambassadør Bill Richardson mandag.

Journalisten, som er redaktør i nettavisen Frontier Myanmar, ble pågrepet på flyplassen i Yangon i mai. Da var han på vei ut av landet.

Etter å ha tilbrakt seks måneder i et av Myanmars mest beryktede fengsler, ble Fenster fredag dømt til elleve års straffarbeid for blant annet brudd på innvandringslovene og oppmuntring til opprør gjennom spredning av falsk informasjon.

– Vi er glade for at Danny snart vil bli gjenforent med sin familie, mens vi fortsetter å be om at andre som fortsatt er urettmessig fengslet i Burma, blir løslatt, sier USAs utenriksminister Antony Blinken.

