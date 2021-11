COP26-lederen bønnfaller delegatene om å godta avtaleutkast

utenriks

– Vi har kommet til det jeg tror er sannhetens øyeblikk. Dette er sannhetens øyeblikk for planeten vår, for barna våre og våre barnebarn. Og dere vet alle at verden er villig til at vi skal være dristige og ambisiøse, sa Sharma lørdag.

Det foreløpig siste utkastet ble som varslet offentliggjort lørdag morgen. Her blir landene oppfordret til å skjerpe sine nasjonale utslippsmål innen utgangen av 2022.

– Som formannskap har vi måttet ta hensyn til og balansere synspunktene fra nesten 200 parter. Jeg har full forståelse for at parter noen gang prioriterer annerledes. Likevel må vi alle til slutt skrive undertegne den samme avtale, sa han.

193 land skal bli enige på toppmøtet. Forhandlingene skulle etter planen bli ferdige fredag, men har ikke uventet trukket ut.

(©NTB)