Tyskland: Samtaler for å stanse flyginger til Minsk gir resultater

utenriks

– Samtalene pågår, og i dag er det enkelte tegn på at vi allerede lykkes til en viss grad, sier en talskvinne for det tyske utenriksdepartementet fredag.

Tidligere på dagen meldte tyrkiske myndigheter at de forsøker å hindre at syriske, irakiske og jemenittiske borgere går om bord i fly til Hviterusslands hovedstad Minsk.

Myndighetene sier at de har bedt det hviterussiske flyselskapet Belavia om å nekte disse borgerne å gå om bord i selskapets fly.

Stans fra fredag

– I henhold til beslutningen til tyrkiske myndigheter vil ikke borgere fra Irak, Syria og Jemen få være passasjerer på fly fra Tyrkia til Hviterussland fra 12. november, skriver Belavia på sin nettside.

Hviterussland er blitt anklaget for å lokke migranter fra Midtøsten, som de så sender videre til den polske grensen. Krisen har eskalert de siste dagene og EU har truet med nye sanksjoner mot landet.

Belavia har fått flyforbud i EU etter at Hviterussland tvang et fly med opposisjonsjournalisten Roman Protasevitsj om bord til å nødlande i Minsk i mai.

Stadig kaldere

I månedsvis har migranter og flyktninger forsøkt å krysse grensen mellom Hviterussland og Polen. Krisen toppet seg denne uken da hundrevis av mennesker forsøkte å krysse grensen på en gang. De ble imidlertid presset tilbake av polske grensevakter.

Samtidig blir været stadig kaldere i området, og hjelpeorganisasjoner får fortsatt ikke lov til å bidra med humanitær hjelp.

Fredag gjennomførte Hviterussland og Russland en felles militærøvelse ved den polske grensen, dagen etter at Russland sendte to bombefly til nabolandet. Begge kan utstyres med atomvåpen, og handlingen anses som et uttrykk for russisk støtte til Hviterussland i den svært anspente situasjonen.

Russiske fallskjermjegere

Øvelsene blir holdt ved Gozhskij vest i Hviterussland og skyldes ifølge departementet økt militær aktivitet ved grensen.

Både russiske krigsfly og hviterussiske militærhelikoptre er involvert i øvelsen.

Forsvarsdepartementet i Moskva oppgir at de har sendt fallskjermjegere til øvelsen.

Hundrevis eller tusenvis av mennesker, hovedsakelig kurdere, har sittet fast på grensen mellom Polen og Hviterussland i dagevis. Hjelpeorganisasjoner advarer mot en humanitær katastrofe.

(©NTB)