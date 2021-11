Blir Britney fri?

utenriks

Det ventes at dommeren i Los Angeles formelt godkjenner prosessen med å gjøre slutt på den kontroversielle ordningen.

– Denne uka kommer til å bli veldig spennende for meg! Jeg har ikke bedt mer for noe i mitt liv, skrev Spears i et Instagram-innlegg som senere er blitt slettet.

Spears fikk i oktober fjernet far Jamie Spears fra vergemålet, og hun fikk selv velge en midlertidig erstatter.

Faren har styrt over 39-åringens personlige økonomi og forretningsmessige forhold i nesten 14 år. Vergemålet ble opprettet da popstjerna begynte å vise tegn til psykisk sykdom.

Dommer Brenda Penny godkjente også en forespørsel fra popstjernas advokater om å sette dato for et nytt «kort rettsmøte» for å formalisere den «ubestridte avviklingen» av vergemålet.

Begge parter tok til orde for å gjøre slutt på ordningen ved det forrige rettsmøtet. Jamie Spears' forsvarere ba om at den ble avviklet på flekken.

Spears' forsvarere har sagt at faren aldri var «egnet til å styre», og vist til påstander om alkoholisme og «traumer han har påført datteren siden hennes barndom».

Spears har også hevdet at hun har ønsket seg flere barn med forloveden Sam Asghari, men at faren har nektet henne å fjerne en spiral. Faren bestrider anklagene.

Saken om vergemålet har ført til stort engasjement og to dokumentarfilmer. Tilhengere av popstjerna startet kampanjen #FreeBritney, som ble et stort fenomen på internett. Store folkemengder med «Free Britney»-skilt har vært fast inventar utenfor domstolen ved de tidligere rettsmøtene.

