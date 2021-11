Xi advarer mot kald krig som følge av striden om Sør-Kinahavet

utenriks

I en digitalt overført tale til Samarbeidsforumet for Asia og stillehavsregionen (Apec) i New Zealand sa Xi at man ikke må la regionen ende opp med konfrontasjon og splittelse som under den kalde krigen.

Han forsvarte også et liberalt handels- og investeringsregime og understreket at regionen må sørge for å holde forsyningslinjene åpne.

Kina gjør krav på mesteparten av Sør-Kinahavet, inkludert farvann som ligger innenfor territorialfarvannet til Vietnam og Filippinene, og har bygd militære installasjoner på kunstige øyer.

Kina klager jevnlig når USA og andre land seiler marinefartøyer gjennom det amerikanerne mener er internasjonalt farvann.

