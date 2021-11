Danmark og Sverige vil arbeide for stans i oljeproduksjon

utenriks

Beyond Oil and Gas Alliance (Boga) ble lansert på klimatoppmøtet i Glasgow torsdag. Det er Danmark og Costa Rica som står i spissen for initiativet.

– Vi gjør dette fordi vi mener det virkelig er nødvendig, sier Danmarks klimaminister Dan Jørgensen.

Han svarer slik på spørsmål fra Teknisk Ukeblad om Norge og andre oljeproduserende land bør fastsette et tidspunkt der produksjonen avsluttes:

– Ja. Olje- og gassproduserende land må komme opp med en sluttdato.

Også regionene Wales og Grønland har sluttet seg til alliansen. New Zealand, Portugal og California er assosierte medlemmer.

