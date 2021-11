Prins Harry: Advarte Twitter-sjef om at plattformen ble brukt til kuppforsøk

utenriks

Prins Harry snakket om advarselen tirsdag da han deltok på et digitalt panel om desinformasjon i California. Ifølge prinsen advarte han Twitter-sjef Jack Dorsey om at nettplattformen ble brukt til å bygge opp under politisk uro før hendelsene i USA 6. januar i år.

– Jack og jeg sende hverandre eposter før 6. januar. Jeg varslet ham om at Twitter tillot kupplanlegging. Dagen etter skjedde det, og jeg har ikke hørt fra ham siden, sa prins Harry.

Det har blitt rettet mye kritikk mot sosiale medier for å ikke gjøre nok for å hindre feilinformasjon og hatsk innhold. Stormingen av Kongressen i Washington er bare er ett av tilfellene der IT-giganter er anklaget for å prioritere fortjeneste foran trygghet.

(©NTB)