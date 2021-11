Den svenske regjeringen leverer sin avskjedssøknad

utenriks

Löfven varslet allerede i august at han ville gå av som Socialdemokraternas leder i høst, for så å bli avløst som statsminister. Finansminister Magdalena Andersson tar over som partileder, men Löfven har ventet med å levere sin avskjedssøknad. Bakgrunnen er pågående forhandlinger om nye regler for vern av strandsonen.

Avgangen ble kunngjort onsdag etter et forlik mellom de to regjeringspartiene – Socialdemokraterna og Miljöpartiet de gröna – og Centerpartiet.

Centerpartiets ledelse opplyser at de nå vil akseptere at Magdalena Andersson, som nylig overtok som partileder i Socialdemokraterna, danner ny regjering.