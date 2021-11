Høyesterett i Oklahoma setter til side opioid-dom

utenriks

Selskapet ble i 2019 dømt for brudd på delstatens lov for å opprettholde offentlig orden. Johnson & Johnson ble dømt til å betale en bot på 465 millioner dollar – noe under 4 milliarder dollar etter dagens kurs.

Domstolen mener imidlertid at loven er brukt feil. Saken var den første i sitt slag i det amerikanske rettsvesenet, og en lang rekke andre saker i det samme komplekset er under behandling.

Legemiddelselskapet er et av flere som har produsert de sterke smertestillende pillene som har skapt en avhengighetskrise i USA de siste årene.

(©NTB)