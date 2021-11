utenriks

– Etter å ha vurdert råd fra min stab og lederne i det britiske helsevesenet (NHS), inkludert NHS' toppleder, har jeg konkludert med at alle de som jobber i NHS og sosial omsorg må bli fullvaksinert, fortalte helseminister Sajid Javid i Parlamentet tirsdag.

Helseministeren har tidligere sagt til BBC at det er viktig at folk også tar en påfyllsdose for å unngå nye koronarestriksjoner i julen.

(©NTB)