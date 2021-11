Polske myndigheter hevder å ha hindret en stor gruppe migranter i å krysse grensen

utenriks

Det polske innenriksdepartementet har lagt ut en video der polske grensevakter bruker en kjemisk spray mot menn som forsøker å klippe seg gjennom piggtråd. Noen av migrantene kaster gjenstander mot politiet.

Enkelte skal også ha brukt greiner i et forsøk på å komme seg over grensegjerdet.

Polske myndigheter mener Hviterussland organiserer migrantene og bruker dem som en brikke i et spill for å ramme EU som hevn for sanksjoner. I en uttalelse mandag sier de at situasjonen ved grensa er under kontroll, og at forsøket på å krysse den ulovlig er stanset.

(©NTB)