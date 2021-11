Innstramminger for uvaksinerte i Østerrike

utenriks

Fra mandag har uvaksinerte ikke adgang til restauranter, hoteller, frisører, idrettsstevner, skiheiser og andre tjenester.

Det blir en overgangsperiode på fire uker da folk med én vaksinedose og en negativ PCR-test får bruke tjenestene, men deretter kreves det fullvaksinering om man ikke har hatt covid-19. En negativ test holder ikke.

Politi settes inn for å sjekke at tiltakene respekteres, og hvis situasjonen blir verre, har regjeringen varslet at det kan bli aktuelt at uvaksinerte ikke får besøke butikker eller forlate sine hjem.

En firedel av Østerrikes befolkning er ennå ikke vaksinert, noe som trekkes fram som en hovedgrunn til den raskt voksende smittebølgen.

Mandag ble det registrert 8.178 nye tilfeller, tre ganger så mange per 100.000 innbyggere som i nabolandet Tyskland, og verst er det i Oberösterreich og Salzburg, der vaksinedekningen er lavest.

(©NTB)