Flere vaksinerer seg etter innstrammede regler i Hellas

utenriks

Den første uken av november tok mer enn 40.000 grekere sin første dose av koronavaksinen, mot rundt 25.000 personer den siste uken i oktober, ifølge avisen Kathimerini.

Lørdag strammet den greske regjeringen kraftig inn for uvaksinerte personer – de får bare lov til å besøke offentlige institusjoner om de kan vise fram en negativ koronatest, og arbeidende må teste seg to ganger i uken for å slippe inn på arbeidsplassen.

Reglene blir strengt fulgt opp. Regjeringen har satt inn 8.000 politifolk til det formålet.

(©NTB)