Bombetrusler mot universiteter i USA

utenriks

Columbia University i New York skriver på sin Twitter-konto at det er slått nødalarm på hele universitetsområdet etter at de har mottatt bombetrusler.

– Politiet etterforsker. Unngå området til videre beskjed blir gitt, skriver universitetet.

Cornell University i delstaten New York har også mottatt bombetrusler.

– Politiet har mottatt meldinger om at bomber er utplassert flere steder på universitetsområdet i Ithaca i New York, opplyser universitetet på sin offisielle Twitter-konto.

Universitetet lister opp flere steder på området som alle må unngå, og ber om at universitetspolitiet ikke blir oppringt om man ikke har absolutt behov.

Eliteuniversitetet Cornell har to campuser, ett på Manhattan i New York City og ett i Ithaca.

Også Brown University i Providence i delstaten Rhode Island skal ha mottatt bombetrusler.

