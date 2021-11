SOHR: Sju drept da bil kjørte på mine

utenriks

Fire menn, to kvinner og et barn mistet livet, alle var sivile, opplyser eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Bilen kjørte på en vei like utenfor den historiske byen Palmyra da den traff minen lørdag.

Store mengder miner og andre eksplosiver ligger igjen i Syria etter mer enn ti år med krig. I fjor ble flere enn 180 sivile drept og mange flere såret etter å ha kommet i nærkontakt med slike eksplosiver, ifølge beregninger fra overvåkingsorganisasjonen The Landmine and Cluster Munition Monitor.

