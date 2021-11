14-åring blant de døde i Houston

utenriks

Alderen på det åttende dødsofferet er ennå ikke offentliggjort.

Turner opplyser videre at ut fra den informasjonen de har per nå, er det ingen som er meldt savnet. Han sier at 13 personer fortsatt er innlagt på sykehus,

Politiet etterforsker nå tragedien som skjedde på konserten til rapartisten Travis Scott under musikkfestivalen Astroworld fredag kveld. Åtte mennesker mistet livet og 17 andre ble sendt til sykehus etter å ha blitt trampet ned i trengselen som oppsto da det brøt ut panikk og kaos blant publikum.

I tillegg fikk om lag 300 personer behandling for lettere skader på stedet.

Rapperen Travis Scott sier han er sønderknust over det som skjedde.

