Iran hevder å ha doblet mengden anriket uran

utenriks

– Vi har over 210 kilo uran som er anriket til 20 prosent, og vi har produsert 25 kilo til 60 prosent, et nivå som intet land utenom de som har kjernefysiske våpen, er i stand til å produsere, sier Behrouz Kamalvandi, talsmann for Irans organisasjon for atomenergi.

I september bekreftet Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) at Iran har økt sin lagerbeholdning med uran som har en høyere anrikingsgrad enn hva atomavtalen fra 2015 tillater.

Avtalen ble inngått mellom Iran, USA, Kina, Russland, Storbritannia, Frankrike og Tyskland. Den fastslår at Iran ikke skal anrike uran med en anrikingsgrad på mer en 3,67 prosent. For å lage atomvåpen trengs det en anrikingsgrad på 90 prosent.

Iran holdt seg til avtalen fram til Trump-administrasjonen trakk USA ut og innførte harde økonomiske sanksjoner mot landet.

