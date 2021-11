Koronavaksinen til Novavax godkjent i Indonesia

utenriks

Godkjenningen betyr at Indonesia, som har slitt med å skaffe nok vaksiner til sine 270 millioner innbyggere, får tilgang til den nye vaksinen først.

Vaksinen produseres i India under navnet Covovax. Den bruker en annen teknologi enn vaksinene som allerede er godkjent og tatt i bruk verden over.

I motsetning til mRNA-vaksinene til Biontech/Pfizer, Moderna og CureVac, bruker Novavax' to dosers vaksine en mer tradisjonell teknikk. Et protein blir brukt til å frakte deler av at et ufarlig koronavirus rundt i kroppen for å skape en immunreaksjon.

