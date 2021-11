Baldwin-skytingen: Innspillingsleder håper på endring i filmbransjen

utenriks

Filmfotografen Halyna Hutchins døde av skuddet som ble løsnet. Baldwin pekte mot kamera da han trakk av, og skuddet traff både Hutchins og regissør Joel Souza, som ble truffet i skulderen.

Innspillingsleder Dave Halls, som ga Baldwin våpenet, uttaler seg for første gang siden ulykken 21. oktober i New Mexico.

– Jeg er sjokkert og svært trist over hennes død. Jeg håper denne tragedien fører til at bransjen evaluerer sine verdier og metoder for å sikre at ingen noensinne blir skadd i en kreative prosess igjen, sier han i uttalelsen til New York Post.

Halls sier Hutchins var en venn og en av de mest talentfulle personene han har jobbet med. Uttalelsen kommer dagen etter at skuespilleren Alec Baldwin sa at skyteulykken var så sjelden som én i en trillion.

Halls gir ingen detaljer om hva han mener bør endres eller hvordan endringene kunne ha forhindret det som skjedde under innspillingen av «Rust».

Han har tidligere fortalt etterforskere at han husker å ha sett ammunisjon i rekvisittvåpenet før han ga det til Baldwin, går det fram an en skriftlig erklæring ifølge AFP.

