utenriks

Macron mener det er helt nødvendig at land med størst CO2-utslipp oppjusterer løftene sine.

– Det viktigste de to neste ukene her på COP er at de største utslipperne hvis nasjonale strategier ikke har rettet seg etter målet om 1,5 graders oppvarming, øker sine ambisjoner. Det er den eneste måten vi kan gjøre strategien vår troverdig igjen, sa Macron i en tale på klimatoppmøtet i Glasgow mandag.

(©NTB)