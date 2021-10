Jon Bon Jovi og Bryan Adams koronasmittet

utenriks

Bon Jovi skulle spille konserter i Miami denne helgen, og måtte avlyse på flekken etter at publikum hadde inntatt plassene sine, skriver Variety.

59-åringen, som har en lang rockerkarriere bak seg som soloartist og i bandet Bon Jovi, er fullvaksinert og i fin form.

Variety skriver også at Bryan Adams har testet positivt for viruset. Han skulle egentlig opptre lørdag på seremonien der Tina Turner blir innviet i Rock and Roll Hall of Fame, men ble erstattet av Keith Urban. Også Adams er fullvaksinert og har ingen symptomer.

Adams skal spille konserter i Stavanger og Oslo i april 2022.

