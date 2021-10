Vaksinekrav fører til mangel på politi og brannfolk i New York

utenriks

Fristen for at politifolk, brannfolk, renholdsarbeidere og andre kommunalt ansatte kunne legge fram bevise for at de er vaksinert, var fredag ettermiddag, om man ville unngå å bli permittert uten lønn.

Ordfører Bill de Blasio sto urokkelig fast på kravet, trass i opprørsstemning hos mange, blant dem seks brannfolk som ble suspendert fra jobben da de fredag kjørte en brannbil til en politikers kontor og truet staben hans.

Torsdag samlet brannfolk og andre kommunearbeidere seg til protest ved de Blasios residens, og søpla hopet seg opp siden mange renholdsarbeidere syntes å la søppel bli liggende i protest. Politiets største fagforening gikk til retten for å stanse kravet.

Men de Blasio sier at byen har planer for å holde beredskapen oppe om det blir nødvendig, inkludert overtid og ekstra vakter.

Uvaksinerte holder smitten gående

– Min jobb er å sørge for at folk er trygge – mine ansatte og 8,8 millioner innbyggere. Og før vi slår ned covid-19, er folk ikke trygge. Om vi ikke stopper covid-19, vil newyorkere dø, sa han.

Uvaksinerte er nå blitt en stadig sterkere faktor i den fortsatte spredningen av smitten, og tilhengerne av kravet sier at folk i byen har rett til ikke å bli smittet av offentlige ansatte som nekter å vaksineres.

Torsdag hadde fortsatt nesten en femdel av byens ansatte ikke tatt den første dosen, inkludert 21 prosent av politistyrken, 29 prosent av brannfolkene og 33 prosent av renholdsarbeiderne.

Forberedt på å stenge

Brannvesenet sier de er forberedt på å måtte stenge opp til 20 prosent av byens brannstasjoner og ha 20 prosent færre ambulanser i beredskap mens de gjør om på vaktordninger, inndrar ferier og henter inn eksterne ambulansesjåfører.

– Brannvesenet må hanskes med det uheldige faktum at en del av vår arbeidsstyrke har nektet å respektere vaksinekravet for alle byens ansatte, sier brannsjef Daniel Nigro.

Politisjef Dermot Shea, som selv hadde covid-19 i januar, sier de har sendt påminnelser til alle som ikke er vaksinert, og at politiets vaksinesentre er åpne hele helgen. Flere tusen som har søkt om unntak på religiøst og helsemessig grunnlag, kan fortsette i jobben til saken deres er avgjort.

Bare fredag ble nesten 1.000 politifolk vaksinert for å klare fristen og få en bonus på 500 dollar, ifølge NYPD.

Sjekker status

– Mandag, når dette iverksettes, sjekker vi vaksinestatus, og om du ikke er vaksinert, ingen lønn, og du vil ikke få lov å arbeide. Jeg tror ikke noen vil det, iallfall ikke jeg. Vi trenger dere der ute, sa Shea i en video til sine ansatte onsdag.

Brannmannen Mike Salsedo, som var med på protesten ved de Blasios residens, mener han er naturlig immun etter å ha vært smittet i fjor og derfor ikke trenger vaksinere seg, i strid med det helseeksperter flest mener.

– Jeg er troende, og jeg tror ikke at det å putte noe i kroppen som er produsert av mennesker, er bra, sier han.

Viktigste dødsårsak

Covid-19 er nå blitt den viktigste dødsårsaken blant politifolk i USA. 498 politifolk har dødd av smitten siden begynnelsen av 2020, sammenlignet med 102 som har dødd i skyteepisoder, ifølge Officer Down Memorial Page, som holder rede på dødsfall i politiet.

De Blasio sa torsdag at kravet og fristen har bidratt til en markert økning av vaksinerte innen byens etater. Den siste uka har andelen ansatte som har fått minst en dose, økt fra 71 til 79 prosent.

Da New York innførte krav om at helsepersonell skulle være vaksinert, var det et rush i siste minutt som førte til enkelte bemanningsproblemer.

– Vi regnet med at mye av vaksineringen ville skje like før fristen. Vi vet også at mange tok sin beslutning da det gikk opp for dem at de faktisk ikke ville få lønn. Det er menneskets natur, sier de Blasio.

