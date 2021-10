utenriks

Stemmer meldingen, er det et tilbakeslag for sentralregjeringen. Det er en talsmann for Tigrayfolkets frigjøringshær (TPLF) som sier at byen er erobret.

– Våre styrker har full kontroll i Dessie, sier Kindeya Gebrehiwot i en Twitter-melding.

Myndighetene i Addis Abeba avviser imidlertid utspillet fra TPLF og sier byen fortsatt er under sikkerhetsstyrkenes kontroll.

