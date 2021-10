Bred støtte i G20 til skattereform

utenriks

Avtalen skal sikre at multinasjonale selskaper ikke kan slippe unna skatt ved å etablere seg i land med lavere selskapsskatt enn andre.

Ifølge OECD kan en minimumsskatt på 15 prosent øke de globale skatteinntektene med 150 milliarder dollar i året, tilsvarende 1.300 milliarder kroner.

Saken ble omtalt under åpningssesjonen på G20-møtet lørdag, opplyser representanter for det italienske vertskapet. Det ventes at det søndag vil bli gitt formell tilslutning til reformen i slutterklæringen fra møtet.

Det er imidlertid et åpent spørsmål om Kongressen i USA vil gi grønt lys til å føye seg etter ordningen. Hele 28 prosent av verdens 2.000 største selskaper holder til i USA.

