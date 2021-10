Polen har vedtatt å bygge omstridt grensemur

utenriks

Muren skal hindre flyktninger og asylsøkere i å krysse grensa ulovlig, og den skal etter planen bli over 100 kilometer lang. Prisen er anslått til drøyt 3,4 milliarder kroner.

Polens president Andrzej Duda har gjort det klart at han akter å gi sin tilslutning til fredagens vedtak i nasjonalforsamlingen.

Polen anklager Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko for å ha lempet på kontrollen på hviterussisk side for å straffe EU for de strenge sanksjonene som er innført mot hans regime.

Lukasjenko sa i mai at Hviterussland ikke lenger vil hindre migranter fra å nå EU-grensa.

Polen nasjonalforsamling vedtok nylig også en lov som gir grensevaktene anledning til å tvinge flyktninger og migranter uten innreisetillatelse tilbake over grensa.

Loven innebærer dessuten at Polen kan unnlate å behandle asylsøknader fra personer som har krysset grensa ulovlig.

Tusenvis av flyktninger og migranter, de fleste fra Midtøsten, har de siste månedene forsøkt å ta seg til Polen, Latvia og Litauen via Hviterussland.

Mange bor nå i provisoriske teltleirer i ingenmannsland langs grensa, der polske myndigheter har stasjonert tusenvis av soldater og innført unntakstilstand. Det innebærer blant annet at hjelpeorganisasjoner og journalister nektes adgang til området.

