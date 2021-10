Koronapandemien har krevd over 5 millioner liv

utenriks

Over 246,5 millioner mennesker har hittil fått påvist smitte, drøyt 79 millioner av dem i Asia, 64 millioner i Europa, 56 millioner i Nord-Amerika og 38 millioner i Sør-Amerika.

I Afrika har 8,5 millioner til nå fått påvist smitte, men mørketallene fryktes å være høye både der og i andre deler av verden.

USA topper lista over flest koronarelaterte dødsfall med nærmere 764.000, etterfulgt av Brasil med 607.000 og India med 457.000.

Hardest rammet

I forhold til folketallet er det derimot Peru som er hardest rammet, med hele 596 dødsfall per 100.000 innbyggere, etterfulgt av Bosnia med 353, Bulgaria med 345 og Nord-Makedonia med 341.

Norge har til sammenligning 16 dødsfall per 100.000 innbyggere, Danmark har 47 og Sverige 147.

Nye smittetopper

Verdens helseorganisasjon (WHO) understreket nylig at pandemien langt fra er over, og det meldes nå om nye smittetopper i Russland og flere andre europeiske land.

En rekke land har nå åpnet for å sette en tredje vaksinedose på sine innbyggere, mens bare et fåtall er fullvaksinert i andre deler av verden.

Mens over 70 prosent av innbyggerne i rike land har fått to doser vaksine, er andelen under 3 prosent i mange fattige land og 5 prosent i hele Afrika.

Umoralsk

FNs generalsekretær António Guterres har gjentatte ganger gått hardt ut mot det han kaller umoralsk fordeling av vaksine.

– Global koordinert handling har kommet i andre rekke, mens hamstring og vaksinenasjonalisme er i førersetet, sa han fredag.

Hjelpeorganisasjoner fortviler også over mangelen på vilje til å dele vaksinedoser med fattige land. Fredag kom en rekke organisasjoner med en felles uttalelse i forkant av G20-toppmøtet i Roma.

Mangel på vilje

– Det er ikke vaksineproduksjon som er problemet, men mangelen på politisk vilje og produsentenes ønske om profitt, sier Fiona Uellendahl i World Vision til DPA.

– Rike land har sikret seg mesteparten av vaksinedosene og forsvarer legemiddelfirmaenes monopolinteresser i stedet for å gjøre alt de kan for å redde liv, mener Jörn Kalinski i Oxfam.