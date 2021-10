By i Myanmar skal ha blitt utsatt for artilleriangrep

utenriks

Angrepet var rettet mot byen Thantlang, og Redd Barna opplyser at deres kontor på stedet er blant bygningene som er ødelagt.

Forholdene har vært kaotiske i landet siden militæret nektet å godta valgresultatet og grep makten i et militærkupp i februar. Siden har de gått hardt til verks for å slå ned demonstrasjoner og motstand, og en lokal observatørgruppe anslår at over 1.200 personer er drept.

Mange steder i landet har nå såkalte selvforsvarsgrupper organisert seg for å kjempe mot juntaen, og landet er inne i en spiral av angrep og represalier.

Angrepet mot Thantlang, der det skal ha blitt tatt i bruk tunge våpen mot sivile områder, skjedde etter en konfrontasjon med en lokal forsvarsgruppe, ifølge de lokale nyhetsmediene Khit Thit og The Chindwin.

Bilder i lokale medier viser røyksøyler som stiger opp fra brennende bygninger i byen, som ligger på en frodig ås. AFP melder at de ikke kan verifisere meldingene fra uavhengig hold i det avsidesliggende området.

(©NTB)