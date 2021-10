Erdogan forventer møte med Biden i Glasgow

utenriks

Der sier Erdogan at han vil ta opp Tyrkias rolle i F-35-programmet.

USA fjernet Nato-landet Tyrkia fra det felles programmet for å produsere F-35-jagerfly i 2019 etter at tyrkerne kjøpte russiske S-400-luftvernsystemer. Washington mener de russiske luftvernsystemene er skadelig for F-35s sikkerhet.

Erdogan ønsker å få tilbake 1,4 milliarder dollar som landet brukte på programmet før de ble kastet ut. USA har foreslått å selge F-16-jagerfly til landene som kompensasjon.

– Sannsynligvis møtes vi i Glasgow istedenfor Roma. Det viktigste temaet vil være F-35, sa Erdogan til journalister etter et besøk til Aserbajdsjan.

Tidligere hadde Erdogan planer om å møte Biden under G-20-toppmøtet i Roma.

(©NTB)