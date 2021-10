EU-domstolen gir Polen dagbøter

utenriks

Det polske rettsvesenets uavhengighet har stått sentralt i en langvarig konflikt mellom Polen og EU. Domstolen, som er EUs øverste juridiske organ, har slått fast at Polen må avvikle en omstridt ordning for å føre disiplinærsaker mot dommere.

EU mener ordningen gir den polske regjeringen kontroll over domstolenes juridiske beslutninger. At domstolene ikke er underlagt politisk kontroll anses som et sentralt rettsstatsprinsipp og en forutsetning i et demokrati.

Polen har imidlertid ikke villet rette seg etter EU-domstolens beslutning. Landets grunnlovsdomstol avsa tidligere i oktober en kjennelse der den slo fast at EUs traktater er i strid med landets grunnlov.

Kjennelsen vekket sterke reaksjoner i EU, og den betente striden overskygget andre vanskelige temaer på EU-toppmøtet i forrige uke.

Flertallet i EU mener at Polen har manipulert rettsvesenet ved å pensjonere kritiske dommere og innsette tilhengere av regjeringspartiet PiS.

