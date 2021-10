The Wrap: Våpenet som Baldwin avfyrte ble brukt til blinkskyting

utenriks

Det melder det amerikanske nettstedet The Wrap. Filmfotografen Halyna Hutchins ble truffet og mistet livet da skuespiller og produsent Alec Baldwin avfyrte revolveren torsdag. Også regissør Joel Souza ble skadd da skuddet gikk av. Det som skulle være et rekvisittvåpen til bruk under innspillingen, viste seg å være skarpladd.

The Wrap siterer en ikke navngitt kilde med kjennskap til filmsettet, og meldingen er så langt ikke bekreftet fra annet hold. Nettstedet skriver at medlemmer av filmteamet skal ha tatt med seg rekvisittvåpen for å skyte på blink på ølbokser for å få tiden til å gå. Det skal ha skjedd bare timer før Hutchins ble skutt.

Baldwin fikk revolveren av filmens innspillingsleder Dave Halls rett før det dødelige skuddet ble avfyrt. Han har tidligere fått sparken for dårlig våpensikkerhet, får AFP opplyst.

– Han ble sparket fra produksjonen av «Freedom's Path» i 2019 etter at et medlem av filmcrewet fikk en liten og midlertidig skade da et våpen uventet ble avfyrt, sier en produsent fra filmen til nyhetsbyrået til AFP.

Ifølge rettsdokumenter skal Halls ha plukket våpenet fra en tralle og gikk det til Baldwin. Deretter skal han ha ropt «cold gun» for å si at det var ufarlig. Etterforskerne har imidlertid konstatert at revolveren var ladd med skarp ammunisjon.

