Nytt milliard-resultat fra Facebook

utenriks

Den siste tiden har det kommer anklager fra tidligere ansatte og en lekkasje av tusenvis av interne dokumenter, men økonomien er det lite å utsette på.

Overskuddet i tredje kvartal var 17 prosent høyere enn i samme kvartal i fjor, og antallet månedlige brukere har ifølge Facebook økt med 6 prosent til 2,91 milliarder.

Overskuddet er bedre enn Wall Street hadde estimert, selv om omsetningen er lavere enn ventet. Etter resultatet ble lagt fram, steg aksjene med mer enn 4 prosent i etterhandelen, skriver nyhetsbyrået DPA.

Resultatet ble lagt fram samme dag som det kom oppslag der Facebook og sjef Mark Zuckerberg anklages for å bøye seg for statlig sensur i Vietnam, å tillate at hatefulle ytringer florerer og for å la algoritmer føre til polarisering og såkalt giftig retorikk på nett.

En rekke nyhetsmedier, som New York Times, Washington Post og Wired, har fått tilgang til interne dokumenter som varsleren Francis Haugen lekket til amerikanske myndigheter.

– Disse dokumentene understreker at Facebook-ledelsen gjentatte ganger ignorerte interne varsler og valgte å sette profitt foran mennesker, heter det i en uttalelse fra den amerikanske senatoren Richard Blumenthal.

Dokumentene omtales av politikknettstedet Politico som en «gullgruve for Washingtons kamp mot monopolene».

