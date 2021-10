Mannen som ga Baldwin ladd pistol, skal tidligere ha blitt sparket for dårlig våpensikkerhet

utenriks

– Dave Halls ble sparket fra produksjonen av «Freedom's Path» i 2019 etter at et medlem av filmcrewet fikk en liten og midlertidig skade da et våpen uventet ble avfyrt, sier en produsent fra filmen til nyhetsbyrået til AFP.

Det var torsdag at Baldwin, som er skuespiller og produsent for «Rust», avfyrte en rekvisittpistol som var ladd med skarpt. Skuddet traff filmfotograf Halyna Hutchins og regissør Joel Souza.

Hutchins døde av skadene, mens Souza ble sendt til sykehus etter å ha blitt truffet i skulderen.

Baldwin fikk revolveren av filmens innspillingsleder Dave Halls rett før det dødelige skuddet ble avfyrt.

Ifølge rettsdokumenter skal Halls ha plukket våpenet fra en tralle og gikk det til Baldwin. Deretter skal han ha ropt «cold gun» for å si at det var ufarlig. Revolveren var imidlertid ladd med skarp ammunisjon, har etterforskerne konstatert.

