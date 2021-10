Australia setter mål om nullutslipp innen 2050

utenriks

– Australiere ønsker en 2050-plan for netto nullutslipp som gjør det rette med tanke på klimaendringene og sikrer framtida deres i en verden som endrer seg, sa Morrison.

Australia er blant landene med størst CO2-utslipp per innbygger og en av verdens største eksportører av kull og gass.

Ingen nye 2030-mål

Morrison har vært under økende press for å sette mer ambisiøse klimamål, både fra klimaaktivister, men også allierte som USA og Storbritannia, samt naboer i Stillehavet, som er svært sårbare for klimaendringene.

Han setter likevel ikke mer ambisiøse mål for 2030, et tiltak som ses på som kritisk for å få bukt med klimaendringene, og sier han vil arbeide for å holde landets kullgruver åpne.

– Vi vil at våre tunge industrier, som gruvedriften, fortsatt skal være åpne, konkurransedyktige og tilpasse seg, slik at de holder seg levedyktige så lenge den globale etterspørselen tillater det, skriver han i en kommentar publisert av statsministerens kontor.

Vil ikke la seg belære

Australia har tidligere forpliktet seg til å redusere utslippet av klimagasser med 26–28 prosent fra 2005-nivå, et mål Morrison har hevdet både vil nås og overgås.

– Vi vil ikke la oss belære av andre som ikke forstår Australia. Den australske måten handler om hvordan man gjør det, ikke om man gjør det. Det handler om å få det gjort, skriver han i kommentaren.

Kunngjøringen kommer noen dager etter at FNs generalsekretær António Guterres sa at den nåværende klimasituasjonen er å ligne med en «enveisbillett til katastrofe», og like før FNs klimakonferanse COP26.

Konferansen starter 31. oktober og varer til 12. november.

(©NTB)