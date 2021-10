General erklærer unntakstilstand i Sudan – oppløser regjeringen

utenriks

Han sier også at det er innført unntakstilstand i landet.

Abdel Fattah al-Burhan kom med uttalelsene i en TV-sendt tale mandag, timer etter at militæret pågrep landets statsminister og satte ham i husarrest.

Burhan har vært leder for overgangsrådet som ble etablert i 2019, etter at president Omar al-Bashir ble tvunget til å gå av.

Nå oppløser han både overgangsrådet og regjeringen.

I talen bedyrer han at Sudan skal følge «internasjonale avtaler».

Han sier at intern krangel mellom ulike politiske fraksjoner førte til at militæret grep inn, og at en ny «teknokratisk» regjering skal lede landet fram mot valg.

Ifølge avtalen fra 2019 skulle makten deles mellom sivile og militære ledere fram til et demokratisk valg i 2023.

Tidligere ble det meldt at soldater stormet TV-huset like ved hovedstaden Khartoum.

Prodemokratiske krefter har oppfordret til demonstrasjoner mot kuppet, og titusener av mennesker er ute i gatene. Det er også meldt om skyting mot demonstrantene.

