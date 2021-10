Etiopia med nye luftangrep mot Tigray

utenriks

I løpet av den siste uken har regjeringen i Addis Abeba gjennomført åtte luftangrep mot Tigray nord i landet.

Søndagens angrep rammet den nordlige og vestlige delen av regionen, ikke regionshovedstaden Mekele. Dermed trapper Etiopia opp luftangrepene mot den sultrammede regionen, til tross for skarpe internasjonale reaksjoner.

– Treningssted

– I dag har den vestlige fronten (Mai Tsebri), som har fungert som treningssted og militært kommandosenter for terroristgruppen TPLF, vært mål for et luftangrep, sier regjeringens talskvinne Selamawit Kassa.

Senere oppga hun at også et anlegg i byen Adwa helt nord i provinsen er angrepet og ødelagt. Ifølge talskvinnen ble stedet brukt til å lage «militært utstyr».

Det er ikke kommet meldinger om sårede eller drepte verken i Mai Tsebri eller Adwa.

TPLF spilte tidligere en sentral rolle i Etiopias regjering, men kom på kant med statsminister Abiy Ahmed etter at han kom til makten i 2018. Konflikten eskalerte i fjor høst til full krig.

Opptrapping

Siden TPLF gjenerobret Tigray-regionen i juni, har situasjonen vært relativt rolig. Men mandag for en uke siden kom de første meldingene om nye luftangrep mot Mekele. Ifølge FN ble tre barn drept og flere andre mennesker såret.

Siden da har Mekele blitt angrepet tre ganger til. Også byen Agbe, 8 mil vest for Mekele, har opplevd luftangrep.

Angrepene skjer samtidig som kampene øker i styrke i naboregionen Amhara sør for Tigray.

