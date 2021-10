Pfizer: Vaksine til barn kan være over 90 prosent effektiv

utenriks

Den kliniske studien fra Pfizer ble publisert fredag.

26. oktober skal det amerikanske legemiddeltilsynet FDAs rådgivningskomité for vaksiner skal møtes for å diskutere om de skal anbefale at vaksinen får autorisasjon for nettopp denne aldersgruppen.

Hvis FDA gir hastegodkjenning for vaksinering av barn mellom fem og elleve år, kan vaksineringen av denne aldersgruppen starte i begynnelsen av november.

Ifølge nyhetsbyrået AP betyr det at de første barna i denne aldersgruppen kan være fullt beskyttet før jul.

(©NTB)