Nato vedtok ny strategi for forsvaret av Europa

utenriks

Den nye planen kalles SASP og beskrives internt i Nato som en moderplan for hvordan det euroatlantiske området skal forsvares.

Torsdag ble planen vedtatt på Natos forsvarsministermøte i Brussel.

– Ministrene har sluttet seg til en ny overordnet plan for å forsvare alliansen vår i kriser og konflikter. Den skal sikre at vi har riktige styrker til rett sted og til riktig tid – for å forsvare våre 1 milliarder innbyggere mot enhver trussel, sier Nato-sjef Jens Stoltenberg.

Etter det NTB kjenner til, vil strategiplanen bli supplert med mer detaljerte planer for ulike regioner.

Samtidig har Nato satt i gang arbeidet med en ny styrkestruktur. Den nye strukturen skal etter planen vedtas på Natos toppmøte i Madrid neste år.

Nye kapasitetsmål

Torsdag vedtok forsvarsministrene også et nytt sett med kapasitetsmål for de allierte – det vil si mål for hvilke kapasiteter hver enkelt alliert skal stille med, Norge inkludert.

Ifølge Stoltenberg er det snakk om tusenvis av mål til sammen.

– Siden veldig få allierte kan ha hele spekteret av kapasiteter og forsvarssystemer selv, er det en viktig oppgave for Nato å koordinere, påpekte han.

Noe av det Nato skal bli bedre på framover, er ifølge Stoltenberg styrker med høyere beredskap, tyngre styrker og mer teknologisk avanserte styrker.

Passer med Hurdal

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) sier etter møtet at de nye planene passer godt overens med den forsvarspolitikken Ap og Sp har lagt fram i regjeringsplattformen fra Hurdal.

Der går de to partiene inn for å styrke det militære nærværet i nord.

– Slik jeg ser det, er tilstedeværelsen og aktiviteten i nord vår viktigste oppgave i Nato, sier Enoksen til NTB.

Samtidig trekker han fram Natos vektlegging av ny teknologi som interessant.

– Det digitale rommet, verdensrommet og teknologi kommer til å spille en betydelig større rolle i framtida, sier Enoksen.

– Dette er noe som også vi blir nødt til å prioritere.

(©NTB)