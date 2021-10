Putin innfører friuke for å bremse koronasmitte

utenriks

1.028 nye koronadødsfall i løpet av et døgn markerer nok en dyster rekord for det hardt rammede landet etter at tallet har økt nesten hver eneste dag de siste ukene.

Det ble samme døgn også registrert 34.074 nye smittede.

Putins ordre går ut på at det innføres en landsomfattende friuke i slutten av måneden for å bremse koronasmitten.

Tidligere har myndighetene vært motvillig til å innføre strenge tiltak etter den forrige nedstengningen i fjor som gikk hardt ut over økonomien og oppslutningen til Putin.

Kun 35 prosent av den svært vaksineskeptiske russiske befolkningen er fullvaksinert.

Myndighetene har forsøkt å øke vaksinasjonsgraden i landet gjennom ulike tiltak, men uten hell.

Det offisielle tallet på koronadødsfall hittil i landet ligger på 226.353, men ekspertene regner med store mørketall, og at det virkelige tallet kan være på rundt 400.000.

(©NTB)