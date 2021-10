Nye koronatiltak i Moskva

utenriks

Blant tiltakene som ordfører Sergej Sobjanin innfører, er at alle uvaksinerte over 60 år må arbeide hjemmefra fram til februar, at bedrifter må la minst en tredel av de ansatte jobbe hjemme, og et utvidet krav om vaksinering for ansatte i servicesektoren.

Myndighetene har vært motvillig til å innføre nye koronatiltak, men Sobjanin innfører kravene etter at det tirsdag ble meldt om ny dagsrekord i antall dødsfall fra koronaviruset.

De nye tiltakene gjelder i Moskva fra mandag og fram til 25. februar neste år.

Helsemyndighetene meldte tirsdag om 1.015 nye dødsfall siste døgn, og dermed har dødstallet økt nesten hver eneste dag de siste ukene. Totalt er tallet kommet opp i 225.325, det høyeste i Europa. Det ble også registrert 33.740 nye smittede.

Myndighetene har hittil utelukket en ny, omfattende nedstengning som den i fjor som rammet økonomien og oppslutningen om president Vladimir Putin.

Men visestatsminister Tatjana Golikova foreslo tidligere tirsdag en hjemmeuke fra 30. oktober for å bremse den kraftige smittebølgen.

Treg vaksinering av en vaksineskeptisk befolkning, slapp holdning til tiltakene som er innført, og myndighetenes motvilje mot nedstengninger ligger bak smitteøkningen.

Så langt er bare 45 millioner russere, eller 32 prosent av befolkningen på 146 millioner, fullvaksinert.

Russland skrøt av å være det første landet i verden som kunne tilby en vaksine mot koronaviruset. Men fordi Sputnik V-vaksinen var testet på svært få mennesker, er skepsisen til den stor.

Forslag om å åpne for utenlandske vaksiner ble tirsdag avvist av Putins talsmann Dmitrij Peskov, som mener at skepsisen gjelder alle vaksiner, og at det ville avhenge av om de russiske vaksinene først blir godkjent i vestlige land.

