Myanmar løslater flere hundre politiske fanger

Militærjuntaen tok over makten i et kupp i februar og har siden fengslet flere tusen demonstranter og aktivister, i tillegg til fredsprisvinner Aung San Suu Kyi, som vant det lovlige valget i landet i fjor høst.

Blant fangene som ble løslatt tirsdag er en av talsmennene for Suu Kyis parti og en kjent komiker ved navn Zarganar.

Juntaens leder, Min Aung Hlaing, lovet mandag å løslate 5.636 fengslede demonstranter. Løftet kom få dager etter at Asean besluttet å utelate ham fra et kommende toppmøte.

Det er anslått at over 7.000 demonstranter sitter fengslet i landet. Over 1.200 er ifølge menneskerettsgrupper drept av regimet, mange av dem unge demonstranter.

