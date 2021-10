Planer om nytt atomkraftverk i Storbritannia

utenriks

Avisa The Telegraph skriver at regjeringen er klar til å finansiere ett nytt atomkraftverk for å nå nullutslippsmålene.

En talsmann for regjeringen bekrefter det samme overfor Reuters.

– Vi har planer om å godkjenne minst ett stort atomprosjekt de neste årene for å styrke energisikkerheten og skape tusenvis av arbeidsplasser, sier den ikke navngitte talsmannen.

Planene kommer fram i strategien for å gjøre Storbritannia til et nullutslippssamfunn innen 2050. Ifølge The Telegraph er det per nå mest sannsynlig at kraftverket blir lagt til Suffolk, nordøst for London.

(©NTB)