Frankrike minnes Samuel Paty

utenriks

47 år gamle Paty blir knivdrept på åpen gate og fikk hodet skåret av i Paris-forstaden Conflans-Sainte-Honorine. Gjerningsmannen, en radikalisert 18-åring med tsjetsjensk opphav, ble skutt og drept av politiet kort tid etter.

Bakgrunnen for drapet skal være at Paty hadde vist fram en karikaturtegning av profeten Muhammed under en forelesning om ytringsfrihet på skolen.

Flere elever på skolen er siktet for medvirkning og skal ha pekt ut Paty for drapsmannen. Saken mot dem er fortsatt under etterforskning.

Lørdag avduket statsminister Jean Castex en minneplakett ved det franske utdanningsdepartementet. I talen sin understreket Castex at minnet om Paty må holdes levende, og at drapet på læreren var et angrep på landet.

En gate ved Sorbonne-universitetet i Paris fikk også navn etter den drepte læreren lørdag, og president Emmanuel Macron og Castex skal møte Patys etterlatte.

Det vil også bli holdt flere andre minneseremonier og det skal reises en statue over læreren i forstaden der han ble drept.

Fredag hold franske skoler ett minutts stillhet til minne om Paty, og lærere over hele landet dedikerte skoletimer og forelesninger til minne om ham.

(©NTB)